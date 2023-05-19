



Гутман: я не хотела оскорбить все ультраортодоксальное сообщество

Телеведущая Галит Гутман, вызвавшая бурю негодования, обозвав ультраортодоксов "кровопийцами", объяснила, что говорила исключительно о политиках-харедим.



Соответствующее заявление она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.



"Я хотела бы извиниться от всего сердца, если я оскорбила все сообщество. Я люблю Государство Израиль и из-за беспокойства за его будущее резко критикую представителей ультраортодоксальной общины в Кнессете", — сказала она.



По словам Гутман, такое резкое заявление она сделала во время обсуждения государственного бюджета и плана по перераспределению налогов на недвижимость.



"У меня не было намерения оскорбить все сообщество. Прошу прощения у всех, кого задели мои слова", - добавила она.



Ранее стало известно, что руководство компании "Кешет" вызвало Гутман на воскресенье для дачи разъяснений своего поведения. Это произошло после того, как из-за ее заявления разгорелся скандал.



