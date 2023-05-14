



Мэры грозят забастовкой из-за плана по перераспределению налогов на недвижимость

Муниципальные лидеры угрожают забастовкой из-за планов правительства по созданию фонда, который объединит деньги от налогов на недвижимость в зажиточных городах и переведет их в более бедные районы.



Правительство планирует одобрить создание такого фонда в рамках нового госбюджета. Это заставит местные власти отчислять определенный процент налога на имущество, полученного от местного бизнеса (10%-28% в зависимости от различных факторов), в фонд, который будет использоваться для стимулирования нового строительства в неблагополучных городах.



"Это попытка нанести ущерб образованию, благосостоянию, культуре и нашей способности предоставлять муниципальные услуги нашим жителям", — говорится в заявлении Федерации местных властей. — "Мы не обязаны предоставлять бюджетные ресурсы для национальных кризисов".



Лидеры говорят, что они начнут забастовку в местных органах власти, начиная с завтрашнего дня, если планы по созданию фонда не будут отменены.

