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Талибы приказали закрыть в Афганистане все салоны красоты
05.07.2023 08:57 Ирина Демьянова

Талибы приказали закрыть в Афганистане все салоны красоты

Все салоны красоты в Афганистане должны быть закрыты в течение месяца. Такое распоряжение издало правительство Талибана, продолжая политику ограничения доступа женщин к общественным местам. Об этом во вторник, 4 июля, сообщило Reuters со ссылкой на Министерство пропаганды  добродетели талибов.
 
"Последний срок закрытия салонов красоты для женщин составляет один месяц", - заявил представитель министерства Мохаммад Садик Акиф.
 
Салоны красоты появились в Кабуле и других городах Афганистана через несколько месяцев после отстранения Талибана от власти в конце 2001 года.
 
Многие работали и после возвращения исламистов к власти два года назад, хотя и под закрытыми вывесками.
 
В прошлом году талибы закрыли большинство средних школ для девушек и запретили женщинам учиться в университетах и работать в неправительственных организациях, оказывавших помощь афганцам. Женщинам запретили посещать большинство общественных мест, включая бани, спортзалы и парки.
 
Иностранные правительства и официальные лица ООН неоднократно осуждали усиление ограничений прав исламистских женщин и заявляли, что такие ограничения препятствуют любому возможному прогрессу в международном признании Талибана.
 
 

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