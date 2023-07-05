



Талибы приказали закрыть в Афганистане все салоны красоты

Все салоны красоты в Афганистане должны быть закрыты в течение месяца. Такое распоряжение издало правительство Талибана, продолжая политику ограничения доступа женщин к общественным местам. Об этом во вторник, 4 июля, сообщило Reuters со ссылкой на Министерство пропаганды добродетели талибов.



"Последний срок закрытия салонов красоты для женщин составляет один месяц", - заявил представитель министерства Мохаммад Садик Акиф.



Салоны красоты появились в Кабуле и других городах Афганистана через несколько месяцев после отстранения Талибана от власти в конце 2001 года.



Многие работали и после возвращения исламистов к власти два года назад, хотя и под закрытыми вывесками.



В прошлом году талибы закрыли большинство средних школ для девушек и запретили женщинам учиться в университетах и работать в неправительственных организациях, оказывавших помощь афганцам. Женщинам запретили посещать большинство общественных мест, включая бани, спортзалы и парки.



Иностранные правительства и официальные лица ООН неоднократно осуждали усиление ограничений прав исламистских женщин и заявляли, что такие ограничения препятствуют любому возможному прогрессу в международном признании Талибана.



