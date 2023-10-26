



Сына Кадырова наградили третьим орденом за избиение заключенного

Губернатор Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил 15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму высшую награду республики — орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой". Это уже третья награда малолетнего сына хозяина Чечни за скандальное избиение российского заключенного, находящегося в одной из тюрем Чеченской республики.



Об этом стало известно от Рашида Темрезова, который опубликовал сообщение на своей странице в Telegram.