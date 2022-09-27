



Страшные цифры: с начала войны в Украине погибло 15 тысяч гражданских

По состоянию на 25 сентября из-за российской агрессии в Украине погибли 5996 гражданских, еще 8848 получили ранения. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.



Только с 1 по 25 сентября зафиксировано 897 случаев гибели и ранения гражданских.



Больше всего жертв с начала войны зарегистрировано в Донецкой и Луганской областях - 3 591 убитых и 4 791 раненых, из них 378 убитых и 1347 раненых на территории неподконтрольной Украине.



"Большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов с воздуха", - отмечают в ООН.



При этом в организации считают, что реальное количество жертв значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.



Напомним, вчера российские военные нанесли удар с РСЗО и тяжелой артиллерии по Первомайскому и Купянску Харьковской области. В результате обстрелов по меньшей мере четыре человека погибли.

