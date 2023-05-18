



США просят Иран отказаться от казни трех протестующих

США призвали власти Ирана отказаться от смертной казни для трех участников общенациональных акций протеста.



Есть опасения, что они будут повешены в ближайшее время.



Представитель Госдепартамента Ведант Патель следом за Amnesty International выразил "обеспокоенность" тем, что Иран Тегеран вскоре казнить Маджида Каземи, Салеха Мирхашеми и Саида Ягуби. Все трое были арестованы в ноябре во время протестов в Исфахане.



"Мы присоединяемся к народу Ирана и международному сообществу и призываем Иран не проводить эти казни. Казнь этих людей после того, что многие считают фиктивными судебными процессами, станет оскорблением прав человека", - сказал Патель.