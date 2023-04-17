



США: Блокировкой "зернового коридора" Россия пытается задушить экономику Украины

Россия при помощи блокировки экспорта по Черному морю в рамках "зерновой сделки" пытается задушить экономику Украины. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.



Дипломат напомнила, что в прошлом месяце из Украины в Йемен отправили жизненно необходимо зерно. Это позволит прокормить 4 миллиона человек.



"Сейчас более 50 кораблей ждут в проливе Босфор разрешения отправиться в украинские порты, чтобы загрузить зерно, которое пойдет на питание нуждающимся. Россия пытается задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия соглашения", - подчеркнула Бринк.



Напомним, 17 апреля Россия снова заблокировала проверку судов в рамках "зерновой сделки". Экспорт украинского зерна по Черному морю приостановлен.