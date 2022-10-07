



СМИ: Зеленский и Путин одновременно посетят саммит G20 (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин согласились посетить саммит стран G20 в Индонезии в ноябре. Об этом заявил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис, сообщает The National.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия будет участвовать в саммите G20, но формат по-прежнему не определен.



Обновлено. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии украинским СМИ опроверг информацию, что Зеленский уже принял решение посетить саммит G20 в Индонезии в ноябре.