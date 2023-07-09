



СМИ: В Туркменистане был предотвращен вооруженный переворот

В июне в Туркменистане спецслужбы пресекли попытку вооруженного переворота, сообщают несколько источников turkmen.news в Ашхабаде.

Утверждается, что источники очень солидные, но информации пока мало.



Сообщается, что главным среди заговорщиков был Батыр Мередов – сын бывшего министра сельского хозяйства Пайзыгельды Мередова, который после смерти Ниязова был отправлен в тюрьму, где и скончался. Сейчас Батыр арестован.



Также, по данным издания, арестован и замминистра внутренних дел Туркменистана Ахмет Ходжатов. До своего назначения на этот пост в декабре 2018 года Ходжатов был начальником управления полиции Марыйского велаята.



Всего под арестом сейчас более 20 человек, в основном, выходцев из Марыйского велаята.



Сообщается, что заговорщики “целыми грузовиками” доставляли в Туркменистан оружие разного вида.



Один из источников утверждает, что причина массовой блокировки интернета в Туркменистане в последние дни – скрыть информацию о вооруженном заговоре.



“Покажут ли заговорщиков в ближайшее время по ТВ? Скорее всего, нет. Иначе у населения сложится впечатление, что Сердара и Гурбангулы Бердымухамедовых на самом деле не так сильно уважают, что есть люди, готовые их свергнуть”, - говорится в сообщении издания.

