



Симха Ротман: БАГАЦ присвоил себе право отменять законы

Председатель комитета по законодательству, Симха Ротман, дал интервью радио 103FM.



Ротман, сказал в интервью Ариэлю Сегалу следующее: "Председатель Конституционного комитета в тот период, бывший член Кнессета Уриэль Лин написал проект для Министерства юстиции, в котором он предложил, чтобы "Верховный суд в качестве конституционного суда имел право признавать законы недействительными". Чтобы избежать разногласий (по словам самого Лина), он удалил это предложение из своего предложения. Верховный суд отменяет законы на основании полномочий, которыми он никогда не наделялся, на основании того, что Лин никогда не публиковал”.