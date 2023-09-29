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Сербия vs Косово: США обеспокоены стягиванием войск на границе
29.09.2023 22:04 Алина Груднева

Сербия vs Косово: США обеспокоены стягиванием войск на границе

Белый дом обеспокоен стягиванием сербских военных к границе с Косово.

По данным информационного агентства AFP, об этом сказал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"Мы призываем Сербию отвести свои силы от границы. Наращивание сил очень дестабилизирует ситуацию", — сказал он.

Напряженность нарастает после массовой стычки с полицейскими и гибели правоохранителя в монастыре на севере Косово. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что инцидент будет расследован.

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