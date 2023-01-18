СБУ выдвинула три версии падения вертолета в Броварах
Служба безопасности Украины начала производство из-за падения вертолета в Броварах. Рассматривается три версии авиакатастрофы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
СБУ рассматривает несколько версий трагедии, а именно:
- нарушение правил полета
- техническая неисправность вертолета;
- преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.
По предварительной информации в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них 3 ребенка.
Руководство и весь коллектив СБУ выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших.