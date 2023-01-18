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СБУ выдвинула три версии падения вертолета в Броварах
18.01.2023 13:28 Раиса Вовк

СБУ выдвинула три версии падения вертолета в Броварах

Служба безопасности Украины начала производство из-за падения вертолета в Броварах. Рассматривается три версии авиакатастрофы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

СБУ рассматривает несколько версий трагедии, а именно:

  • нарушение правил полета
  • техническая неисправность вертолета;
  • преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.
Сотрудники СБУ проводят следственно-оперативные мероприятия, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали авиакатастрофы.

По предварительной информации в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них 3 ребенка.

Руководство и весь коллектив СБУ выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших. 

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