



СБУ выдвинула три версии падения вертолета в Броварах

Служба безопасности Украины начала производство из-за падения вертолета в Броварах. Рассматривается три версии авиакатастрофы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



СБУ рассматривает несколько версий трагедии, а именно:

нарушение правил полета

техническая неисправность вертолета;

преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

Сотрудники СБУ проводят следственно-оперативные мероприятия, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали авиакатастрофы.По предварительной информации в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них 3 ребенка.Руководство и весь коллектив СБУ выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших.