



Саудовская Аравия может обратиться к Китаю за помощью

Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Салман во вторник отправился в Китай для обсуждения стратегического оборонного партнерства между Пекином и Эр-Риядом. Об этом сообщил китайским дипломатам. Эр-Рияд готов пойти на уступки йеменской террористической группировке в обмен на прекращение атак на корабли, направляющиеся в Саудовскую Аравию.



Предложение Саудовской Аравии поступило после того, как Пентагон объявил на прошлой неделе о выводе авианосца USS Dwight D. Eisenhower из этого района. Это развертывание включало усилия по предотвращению атак хуситов на коммерческое судоходство. В настоящее время на место авианосца USS Dwight D. Eisenhower из Тихого океана направляется военный корабль США "Theodore Roosevelt".



На прошлой неделе Греция направила свой фрегат "Псара" для участия в операции "Аспидес" — миссии ЕС в Красном море. Военный источник хуситов сообщил Аль-Ахбару, что его прибытие представляет собой "провокацию" по отношению к Йемену и подтверждение намерения Запада милитаризировать Красное море и вызовет реакцию хуситов.



