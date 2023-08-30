



Россия перебросила в Беларусь 10 ракетных комплексов "Искандер-М"

Россия перебросила в Беларусь оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Они могут запускать баллистические ракеты. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".



По их информации, эшелон с "Искандерами" прибыл на железнодорожную станцию Осиповичи (Могилевская область Беларуси) из села Капустин Яр в России. Предварительно, в Беларусь приехало 10 комплексов.



Как отмечает "Гаюн", в селе Капустин Яр в Астраханской области РФ находится четвертый центральный ракетный полигон.

Мониторинговая группа предполагает, что в Беларусь еще будут прибывать "Искандеры", поскольку раньше в РФ уехали пустые вагоны.



"Например, 15 и 17 июня из ст. Орша-Восточная в Капустин Яр было отправлено 87 пустых вагонов, а отправителем было указано Министерство обороны Республики Беларусь", - говорится в сообщении.



Стоит отметить, что ракетные комплексы "Искандер" имеют различные модификации: "Искандер-М", "Искандер-К", "Искандер-Е". Они могут запускать как крылатые, так и баллистические ракеты. Также россияне заявляют, что эти комплексы могут нести ядерные боеголовки.



Как известно, российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения используют "Искандеры" для обстрела украинских городов. Такие ракеты сбить очень сложно, поскольку они летят по баллистической траектории.