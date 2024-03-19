РФ ограничила маневры, чтобы сохранить остатки ЧФ, – британская разведка
Министерство обороны РФ ищет способы укрепления своего флота в Черном море. Для этого введены ограничения операций кораблей и усилена защита от дронов.
Об этом говорится в аналитическом отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.
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Аналитики обратили внимание, на визит министра обороны РФ Сергея Шойгу на командный пункт Черноморского флота в Крыму 17 марта 2024 года, связав это с успехами Украины в асимметричной морской ударной кампании.
Там, на командном пункте, Шойгу ознакомился с обновленной информацией о текущих операциях и обсудил эффективность военно-морских сил. После чего как сообщили в Минобороны РФ, он объявил о принятии новых мер по снижению угрозы со стороны беспилотных летательных и надводных аппаратов.
Особое внимание уделялось учениям по борьбе с дронами для возможности корабельным экипажам быстро реагировать на атаки в любое время суток, утверждают в британской разведке. Также Шойгу приказал усилить защиту неустановленных объектов дополнительным крупнокалиберным вооружением.
"Российский ВМФ, скорее всего, прибегнул к ограничению своих операций в восточной части Черного моря, поскольку его потери растут, а восприятие угрозы возрастает. Поскольку Украина продолжает искать возможности для нанесения ударов на расстоянии, российское министерство обороны было вынуждено активизировать усилия по сохранению своего флота в Черном море", – отмечают в Минобороны Британии.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 March 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 19, 2024
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