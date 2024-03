РФ ограничила маневры, чтобы сохранить остатки ЧФ, – британская разведка

Министерство обороны РФ ищет способы укрепления своего флота в Черном море. Для этого введены ограничения операций кораблей и усилена защита от дронов.



Об этом говорится в аналитическом отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.



Аналитики обратили внимание, на визит министра обороны РФ Сергея Шойгу на командный пункт Черноморского флота в Крыму 17 марта 2024 года, связав это с успехами Украины в асимметричной морской ударной кампании.



Там, на командном пункте, Шойгу ознакомился с обновленной информацией о текущих операциях и обсудил эффективность военно-морских сил. После чего как сообщили в Минобороны РФ, он объявил о принятии новых мер по снижению угрозы со стороны беспилотных летательных и надводных аппаратов.



Особое внимание уделялось учениям по борьбе с дронами для возможности корабельным экипажам быстро реагировать на атаки в любое время суток, утверждают в британской разведке. Также Шойгу приказал усилить защиту неустановленных объектов дополнительным крупнокалиберным вооружением.



"Российский ВМФ, скорее всего, прибегнул к ограничению своих операций в восточной части Черного моря, поскольку его потери растут, а восприятие угрозы возрастает. Поскольку Украина продолжает искать возможности для нанесения ударов на расстоянии, российское министерство обороны было вынуждено активизировать усилия по сохранению своего флота в Черном море", – отмечают в Минобороны Британии.



