



Пропаганду Соловьева в Армении запретили

Телевизионная и радиовещательная сеть Армении заблокировала авторские программы российского пропагандиста Владимира Соловьева.



Причиной стали постоянные нарушения статей соглашения правительств России и Армении о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций, пишет “Арменпресс” со ссылкой на Комиссию по телевидению и радио Армении.



Прошлой осенью Соловьев заявлял, что в военном конфликте в Нагорном Карабахе поддерживает президента Азербайджана Ильхама Алиева. В эфире своей программы он также говорил, что Россия, защищая армян, потеряла своих миротворцев в Карабахе, а потому было бы справедливо тем, кто состоял в карабахской армии, вступить в состав корпусов ДНР и ЛНР.

