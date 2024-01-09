



Премьер Ливана: нас предупредили, что происходящее в Газе будет и у нас

И. о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати встретился с посланниками ООН, с которыми обсудил ситуацию на границе с Израилем.



Он сообщил, что его правительство получило от международных посланников предупреждения относительно войны против Ливана.



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"Они сказали нам: поддерживаете ли вы разрушение Ливана? Приемлемо ли для вас то, что происходит в Газе?" - процитировал он.



По словам Микати, Ливан готов вступить в переговоры для достижения долгосрочной стабильности на юге страны и на границе с Израилем.



"Также Ливан готов взять на себя обязательства по резолюциям ООН и добиться прекращения огня в соответствии с резолюция Совета Безопасности 1701", - добавил он.



