



Посол США: мы не собираемся тратить время на сделку с Ираном



Специальный посланник США в Иране Роб Мэлли в понедельник заявил, что Соединенные Штаты сосредоточены на вопросах, связанных с Ираном, “где мы можем быть полезны”, и не собираются “тратить время” на ядерную сделку.



Мэлли признал, что “несколько раз мы были очень близки” к соглашению о ядерной сделке, но добавил: “Каждый раз, когда мы приближались к заключению соглашения, Иран выдвигал новое требование, которое срывало переговоры”.



"Ничего не происходит по ядерной сделке, поэтому мы не собираемся тратить на это наше время. Мы собираемся тратить время на то, где можем быть полезны", — продолжил посол, ”поддерживая протестующих в Иране и пытаясь остановить передачу оружия из Тегерана в Москву для использования в войне на Украине”.



“Мы будем использовать другие инструменты и, в крайнем случае, военный вариант, если это необходимо, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие”, — подчеркнул посол США.