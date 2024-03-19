



Писториус – о Taurus для Украины: Каждый пытается сыграть в свою игру

Продолжаются дискуссии вокруг предоставления Украине Германией дальнобойных ракет Taurus, которые, как известно, способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. И вот, перед началом юбилейного заседания в формате "Рамштайн", которое пройдет во вторник, 19 марта, министр обороны Германии сделал заявление.



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Во время дебатов о поставках крылатых ракет Taurus Украине можно упустить из виду основные потребности Киева в обороне, заявил Борис Писториус, назвав "действительно насущными вопросами" достаточное количество артиллерийских боеприпасов, более дальнобойная ракетная артиллерия и противовоздушная оборона, пишет Tagesschau.



"Тот факт, что секретная информация из заседания просочилась наружу, является частью этой какофонии. Каждый пытается заявить о себе своим поведением, сыграть в свою игру", – заявил Писториус, и предостерег от ущерба в дебатах по Taurus.



"Прежде всего, эта дискуссия уже несколько месяцев доводится до крайности. Это право каждого, кто этого хочет. Мы не должны были доходить до того, чтобы исключить его раз и навсегда. Однако я считаю, что должно быть ясно, что поддержка Украины в других областях более важна", – подчеркнул министр обороны Германии.



Как известно, еще в 2023 году Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus. Однако Берлин отказывается от передачи. Против выступает сам канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя это тем, что для таких поставок якобы нужно будет присутствие немецких солдат на местах.



К тому же, Шольц опасается, что в случае предоставления Силам обороны Украины Taurus ракеты "при неправильном использовании" могут ударить по одной из целей в Москве.