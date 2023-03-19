



Песков: Любые решения МУС юридически ничтожны, Россия их не признает

Любые решения Международного уголовного суда (МУС) являются юридически ничтожными. Российская сторона не признает их. Об этом в воскресенье, 19 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.



“Мы считаем юридически ничтожными любые решения международного уголовного суда, которые мы также не признаем”, — сказал Песков.



17 марта МУС в Гааге выдал ордеры на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По данным суда, указанные лица могут быть причастны к “военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в России”.



Позже министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что Путин будет арестован в случае его визита в Германию. По его словам, все страны, подчиняющиеся юрисдикции МУС, должны действовать в соответствии с его постановлением.



В свою очередь глава СК РФ Александр Бастрыкин выступил с поручением, согласно которому СК РФ должен проверить слова Бушмана об аресте Путина на территории Германии.



