



Палестинцы возмущены возможным переносом посольства Великобритании в Иерусалим

Палестинцы назвали предложение Великобритании о переносе своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим "вопиющим нарушением международного права".



В Твиттере посол Палестины в Великобритании Хусам Зомлот написал, что "крайне прискорбно"то, что г-жа Трасс использовала свое первое появление в ООН в качестве премьер-министра, чтобы "взять на себя обязательство потенциально нарушить международное право".



Он сказал, что любое перемещение посольства будет "вопиющим нарушением" «исторических обязанностей Великобритании", подрывая решение о создании двух государств независимого палестинского государства вместе с Израилем в израильско-палестинском конфликте.



"Такое обещание аморально, незаконно и безответственно!", - добавил Зомлот.



До сих пор Великобритания, как и большинство других стран, сохраняла свое посольство в Тель-Авиве, а не в вызывающем ожесточенные споры Иерусалиме, считая, что оно должно переехать в священный город только после окончательного мирного соглашения между Израилем и палестинцами.