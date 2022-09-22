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Великобритания рассматривает возможность переноса посольства в Иерусалим
22.09.2022 06:23 Евгения Маркова

Великобритания рассматривает возможность переноса посольства в Иерусалим

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила премьер-министру Израиля Яиру Лапиду, что рассматривает возможность переноса посольства Великобритании в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщила британская газета Telegraph.

Премьеры встретились в среду вечером в рамках визита Лапида в Нью-Йорк, в преддверии его речи на Генеральной Ассамблее ООН. Пресс-секретарь в офисе Трасс сказал, что премьер-министр  "понимает важность и деликатность" местоположения посольства.

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