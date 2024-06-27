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Орбан окончательно сошел с ума. Он требует для Венгрии Закарпатье
27.06.2024 12:30 MIGnews.com

Орбан окончательно сошел с ума. Он требует для Венгрии Закарпатье

Венгерский премьер Виктор Орбан по сути заговорил с Украиной в манере ультиматума.

Пресса узнала, что требует Будапешт в Лице Орбана от Киева перед началом переговоров о вступлении Украины в ЕС. Вот только некоторые из требований:

* Признание школ даже с одним венгерским классом - венгерскими.

* Отмена нормы о том, какой процент венгров должен жить на определенной территории для признания ее венгерской.

* Внесение изменений в избирательное законодательство, чтобы обеспечить представительство венгров в Верховной Раде.

* Не требовать у таких государственных деятелей знать государственный язык, позволяя им использовать венгерский.




 

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