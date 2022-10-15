



Опрос: израильтяне поддерживают сделку с Ливаном даже в период выборов

Опрос, опубликованный 12-м каналом израильского ТВ в пятницу вечером, показал, что большинство израильтян поддерживают соглашение о морской границе с Ливаном и говорят, что его было уместно подписать даже в период выборов.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



На вопрос, правильно ли было подписывать соглашение в период выборов, 47% респондентов ответили, что поддерживают подписание соглашения в этот период, при этом 36% ответили отрицательно, 17% ответили, что не знают.



Также респондентов спросили, какими, по их мнению, были мотивы премьер-министра Яира Лапида, принявшего решение о заключении соглашения с Ливаном.



47% считают, что мотивы Лапида были политическими, по сравнению с 41%, которые считают, что мотивы были связаны с заботой о безопасности и экономике Государства Израиль. 12% ответили, что не знают.



Кроме того, на фоне того, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу резко критиковал Лапида и высказывался против соглашения, у участников опроса спросили, каковы были мотивы лидера оппозиции в борьбе против соглашения.



57% респондентов заявили, что мотивы Нетаниягу были политическими, по сравнению с 31%, которые сказали, что мотивы исходили из заботы о безопасности и экономике Израиля. 12% ответили, что не знают.