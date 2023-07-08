



ООН не откажется от своего осуждения Израиля за военную операцию в Дженине

Посол Израиля в Организации Объединенных Наций призвал генерального секретаря Антониу Гутерриша отказаться от своего осуждения страны за чрезмерное применение силы в ее крупнейшей военной операции за два десятилетия против лагеря беженцев в Иудее и Самарии.



Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак заявил в пятницу, что генеральный секретарь изложил свои взгляды в четверг, “и он поддерживает эти взгляды”, сообщает АР.



Гутерриш, возмущенный последствиями израильских авиаударов и нападением на лагерь беженцев Дженин , сказал, что в результате операции более 100 мирных жителей получили ранения, тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома, были повреждены школы и больницы, а также были нарушены водо- и электросети. Он также раскритиковал Израиль за то, что он не дал возможность раненым получить медицинскую помощь, а гуманитарные работники не смогли добраться до всех нуждающихся.



Двухдневная атака Израиля, направленная на подавление палестинских боевиков, разрушила узкие дороги и переулки лагеря Дженин, вынудила тысячи людей покинуть свои дома и убила 12 палестинцев. Также погиб один израильский солдат.



“Я решительно осуждаю все акты насилия в отношении мирных жителей, в том числе террористические акты”, — заявил Гутерриш журналистам.



На вопрос, относится ли это осуждение к Израилю, он ответил: “Это касается любого применения чрезмерной силы, и, очевидно, в этой ситуации израильские силы применяли чрезмерную силу”.



Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал высказывания главы ООН “постыдными, надуманными и полностью оторванными от реальности”. Он сказал, что израильские военные действия в Дженине “сосредоточены исключительно на борьбе с кровавым палестинским террором, направленным против невинных израильских гражданских лиц”.



Хак, представитель ООН, сказал, что Гутерриш “четко осуждает все акты насилия, от которых страдают гражданские лица в Израиле и на оккупированных палестинских территориях, независимо от того, кто их совершает”.



Совет Безопасности ООН обсудил военную операцию Израиля в Дженине за закрытыми дверями в пятницу по запросу Объединенных Арабских Эмиратов и заслушал брифинг помощника генерального секретаря Халеда Хиари.



Эрдан направил письмо 15 членам совета и Гутерришу перед заседанием совета, в котором говорилось, что за последний год палестинцы убили 52 израильтянина, и многие нападения были совершены из Дженина или из этого района.



“Международное сообщество и Совет Безопасности должны безоговорочно осудить последние палестинские террористические атаки и привлечь палестинское руководство к ответственности”, — сказал он.



Совет Безопасности не принял никаких мер.



