



Новая Зеландия признала ХАМАС террористической организацией

Новая Зеландия объявила ХАМАС "террористической организацией", заявив, что теракты 7 октября разрушили представление о том, что ее политическое и военное крылья могут быть разделены.



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"Организация в целом несет ответственность за эти ужасные террористические атаки", - заявляет правительство, объявляя о шаге, который предусматривает замораживание активов ХАМАСа в Новой Зеландии и запрет на оказание ему "материальной поддержки".



