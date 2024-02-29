Новости » Политика
Новая Зеландия признала ХАМАС террористической организацией
29.02.2024 07:16 MIGnews.com

Новая Зеландия признала ХАМАС террористической организацией

Новая Зеландия объявила ХАМАС "террористической организацией", заявив, что теракты 7 октября разрушили представление о том, что ее политическое и военное крылья могут быть разделены.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Организация в целом несет ответственность за эти ужасные террористические атаки", - заявляет правительство, объявляя о шаге, который предусматривает замораживание активов ХАМАСа в Новой Зеландии и запрет на оказание ему "материальной поддержки".

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы