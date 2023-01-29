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Нетаниягу сказал бизнесменам, что готов к диалогу
29.01.2023 12:05 Ольга Белозерова

Нетаниягу сказал бизнесменам, что готов к диалогу

Появились новые подробности со встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с бизнесменами, которая состоялась в конце прошлой недели.

Участники встречи с главой правительства рассказали, что Нетаниягу выразил готовность начать диалог о планируемых правительством изменениях в судебной системе. Об этом сообщает Globes.

Среди прочего, Нетаниягу спросили, готов ли он "на диалог в рамках команды или команд во главе с президентом". Он ответил положительно. 

По словам участников, Нетаниягу говорил около получаса и объяснил, что рассматривает реформу как часть процесса смягчения регулирования, которое на самом деле подстегнет экономику Израиля. 

 

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