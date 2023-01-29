



Нетаниягу сказал бизнесменам, что готов к диалогу

Появились новые подробности со встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с бизнесменами, которая состоялась в конце прошлой недели.



Участники встречи с главой правительства рассказали, что Нетаниягу выразил готовность начать диалог о планируемых правительством изменениях в судебной системе. Об этом сообщает Globes.



Среди прочего, Нетаниягу спросили, готов ли он "на диалог в рамках команды или команд во главе с президентом". Он ответил положительно.



По словам участников, Нетаниягу говорил около получаса и объяснил, что рассматривает реформу как часть процесса смягчения регулирования, которое на самом деле подстегнет экономику Израиля.



