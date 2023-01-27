



Нетаниягу ответил бизнесменам: "Реформа даст толчок экономике"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил на встрече с бизнесменами, что реформа судебной системы облегчит, а не усложнит ведение бизнеса в Израиле.



"Снятие бюрократически-судебного сапога даст толчок израильской экономике, как пружина, где-то на 1-2% ВВП", - сказал Нетаниягу.



Глава правительства обратился к бизнес-сообществу после того, как две компании - Papaya Global и Disruptive Technologies Venture Capital - заявили, что планируют уйти из Израиля из-за опасений по поводу негативных финансовых последствий судебной реформы. Об этом сообщает Jerusalem Post.





"Независимость суда будет сохранена в системе сдержек и противовесов, которая существует во всех странах. Реформа не нанесет вреда экономике, она поднимет ее", - уверил Нетаниягу, объяснив, что судебная система также страдает от чрезмерного регулирования.



Премьер-министр подчеркнул: "Проблема судебной системы в Израиле является огромным препятствием для экономики. Израильское экономическое чудо произошло не из-за судебной системы, а несмотря на судебную систему Израиля, которая является одной из худших в западном мире".



Он объяснил, что Всемирный банк поставил Израиль на 75-е место в глобальном рейтинге, когда дело дошло до исполнения контрактов, потому что суд может отменить его на том основании, что это необоснованно, а такая возможность не существует в большинстве демократий.



Нетаниягу заявил, что история экономического успеха Израиля произошла не из-за судебной системы, а "вопреки ей".



"Об этом говорят все, кто инвестирует в Израиль, и есть тысячи инвесторов, которые не пришли в Израиль именно из-за этого. Вы знаете, насколько юридизация мешает вашему бизнесу. Поэтому судебная реформа только поможет израильской экономике и бизнесу", - сказал он.



Также глава правительства указал на задержки в разработке месторождений природного газа как на пример судебного злоупотребления в отношении проекта, который должен был принести миллиарды долларов в экономику страны.





