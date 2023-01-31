Нетаниягу обвинил соперников в попытке нанести ущерб экономике
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвинил политических соперников в попытках нанести ущерб экономике.
Соответствующее заявление он сделал во вторник, 31 января.
"Неприятно проигрывать выборы, но вам не нужно превращать эту горечь во вред израильской экономике", — сказал Нетаниягу.
По его словам, это не поможет, поскольку израильская экономика является сильной.
"Я предлагаю вам просто присоединиться к нам и поступать правильно: строить нашу экономику, продолжать открывать и развивать наш свободный рынок и вместе мы обеспечим прекрасное будущее", - констатировал он.