



На митинг в Иерусалиме против судебной реформы вышло не меньше 70 000 человек

По оценкам организаторов, 100 000 человек протестуют против судебной реформы в Иерусалиме.



По данным, публикуемым израильскими СМИ, их число составляет около 70 000–80 000 человек.

כבר עכשיו ניתן להכריז על הצלחה אדירה.

מתקרבים ל-100,000 איש באיזור הכנסת.

כוח עצום של התנגדות אזרחית מול ההפיכה המשטרית. ברגע האמת עם ישראל קם לעצור את הסכנה לדמוקרטיה הישראלית.

מראות שלא נראו כמותם בעבר.

תמונות רחפן: חומי פוזנר pic.twitter.com/3Qn33I45Vs — מהפך ישראלי (@MahapachIsraeli) February 13, 2023

להערכת המארגנים הגיעו כ 100 אלף איש לירושלים. בכלי התקשורת מדווחים על כ 60 אלף pic.twitter.com/3WvcmfZNHj — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) February 13, 2023

Закон об изменении состава Комиссии по отбору судей, одобренный ранее сегодня Комиссией Кнессета по Конституции, закону и правосудию в первом чтении на пленуме парламента, будет вынесен на первое голосование в среду или в следующий понедельник, а не сегодня.В офисе министра юстиции Ярива Левина утверждают, что намерения никогда не было выносить законопроект на голосование сегодня, 13 февраля, заявляя, что у них нет намерения откладывать первое чтение, несмотря на призыв президента Исаака Герцога остановить продвижение законопроекта, чтобы обсудить сделанные им вчера вечером компромиссные предложения.После одобрения в первом чтении закон — поправка к Основному закону: Судебная власть — вернется в Комитет по Конституции, законодательству и правосудию для подготовки ко второму и третьему чтениям на пленарном заседании, которые официально примут законопроект в качестве закона.Ротман и Левин указали после выступления Герцога, что они будут открыты для диалога и даже некоторого компромисса, но не будут откладывать принятие закона для этой цели.Законопроект предоставляет правительству полный контроль над назначением всех судей, в том числе в БАГАЦ, и запрещает высшей судебной инстанции осуществлять судебный контроль над Основными законами. Это первая часть обширного плана по капитальной реформе судебной системы.