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Муниципалитет Тель-Авива против Маоза
01.12.2022 19:59 Алина Груднева

Муниципалитет Тель-Авива против Маоза

Муниципалитет Тель-Авива будет финансировать любые образовательные мероприятия и программы, которые будут отменены Ави Маозом. 

 
Об этом сообщил представитель муниципалитета.
 
Маоз получит контроль над подразделением минпроса, которое принимает решения о внешних образовательных программах.
 
Глава отдела образования мэрии Тель-Авива Ширли Раймон Браха написала директорам школ, что ожидаемое назначение Маоза "является драмой".
 
"Я предполагаю, что мы все опасаемся экстремистского, одностороннего политического вмешательства в школьные материалы", — отметила она.

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