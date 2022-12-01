Муниципалитет Тель-Авива против Маоза
Муниципалитет Тель-Авива будет финансировать любые образовательные мероприятия и программы, которые будут отменены Ави Маозом.
Об этом сообщил представитель муниципалитета.
Маоз получит контроль над подразделением минпроса, которое принимает решения о внешних образовательных программах.
Глава отдела образования мэрии Тель-Авива Ширли Раймон Браха написала директорам школ, что ожидаемое назначение Маоза "является драмой".
"Я предполагаю, что мы все опасаемся экстремистского, одностороннего политического вмешательства в школьные материалы", — отметила она.