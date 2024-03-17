



Макрон заявил о готовности провести наземную операцию против России

Эммануэль Макрон заявил о том, что Франция может провести военную операцию в Украине против России, если этого потребуют обстоятельства.



“Возможно, в какой-то момент — я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу — потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать”, — сказал Макрон в интервью La Parisien.



Французский президент также заявил, что Париж должен готовиться “к любым сценариям” и Генштаб страны это делает. “Многие государства Европы поддерживают линию Франции и это отнюдь не малые страны”.



По словам Макрона, у Франции нет ограничений в поддержке Украины ради возвращения устойчивого мира в Европе. “Чтобы выйти на реализацию этой цели, мы не будем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать на то, как будет вести себя Россия”, — пояснял президент Франции.



