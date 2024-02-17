



Макрон признался, что стал жертвой прямых атак РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон лично стал жертвой атак России, которая продолжает вмешиваться в политическую ситуацию в других странах.



Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским после подписания соглашения о гарантиях безопасности.



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"Россия все больше заявляет свое желание вмешиваться и в наши выборы. Я уже и сам стал жертвой прямых атак. Все эти маневры, дезинформация, дестабилизация, кибератаки становятся все более систематическими", - признался Макрон.



Французский лидер объявил, что РФ перешла все грани особенно в последние месяцы и недели. По словам Макрона, Париж рассматривает это как прямую агрессию против страны.