



Макрон: нельзя позволить РФ поверить в возможность победы

Моральный долг стран Запада заключается в том, чтобы победа России в войне против Украины стала невозможной.



По данным Bild, такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.



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"Мы не находимся в состоянии войны с Россией, но наш долг - сделать ее победу невозможной. Мы не можем позволить России поверить в то, что она может выиграть войну", - подчеркнул Макрон.



По словам французского лидера, если РФ победит в войне, это будет означать конец европейской безопасности.



"Вот почему мы продолжаем поддерживать украинцев. Для этого мы обучаем украинских солдат и поставляем военное оборудование для артиллерии, наземной противовоздушной обороны и дальних ударов", - добавил он.