



Лукашенко разрешил блокировать СМИ "недружественных стран"

В субботу, 1 июля, Александр Лукашенко подписал закон, который позволит блокировать СМИ "недружественных стран".



"Документ направлен на совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере, а также на расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Беларуси", - сказано в пояснительной записке.



Закон предусматривает установление "четких требований" к деятельности владельцев зарегистрированных ранее зарубежных СМИ в Беларуси.



Более того, Лукашенко разрешил вводить "зеркальные меры" против зарубежных медиа, журналистов и интернет-ресурсов, если вдруг белорусские СМИ будут заблокированы в той или иной стране.