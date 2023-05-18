



Лукашенко оценил возможность украинского контрнаступления

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что все слова об украинском контрнаступлении являются "дезинформацией". По словам Лукашенко, Украина и Россия должны сесть за стол переговоров без каких-либо предварительных требований Киева, сообщает "Белта".



"Много сейчас говорят: "Контрнаступление, контрнаступление!"... В любом бою дезинформация очень опасна. Вспомните Курскую битву, под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника и выиграли эту битву...Но, должен сказать, самая большая дезинформация - это "контрнаступление". Никакого "контрнаступления", с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумие. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе - это просто безумие! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо", - сказал Лукашенко.



По его мнению, уже можно готовить какой-то новый документ, а не тот, что Украина и Россия разрабатывали в феврале 2022 года сразу после полномасштабного вторжения.



Лукашенко также заявил якобы президент Украины выдвигает предварительные условия по переговорам, чтобы их не допустить: "Какие могут быть предварительные условия? Надо сесть за стол переговоров и уже там вырабатывать всякие условия".

