



Лапид и Эрдоган провели переговоры: подробности

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор после того, как две страны объявили о полном восстановлении дипломатических отношений.



Об этом сообщает Times of Israel.



В заявлении офиса Лапида говорится, что Лапид и Эрдоган "согласились, что последние события являются важным и дополнительным слоем в укреплении отношений, которые также приведут ко многим достижениям".



Отмечается, что новые связи государств будут направлены на рост в экономической и туристической сферах, а также на возвращение израильских рейсов в Турцию.



"Лидеры подчеркнули большое значение Израиля и Турции в поддержании региональной стабильности", - говорится в заявлении.