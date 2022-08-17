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Лапид и Эрдоган провели переговоры: подробности
17.08.2022 21:07 Ольга Белозерова

Лапид и Эрдоган провели переговоры: подробности

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор после того, как две страны объявили о полном восстановлении дипломатических отношений. 

Об этом сообщает Times of Israel.

В заявлении офиса Лапида говорится, что Лапид и Эрдоган "согласились, что последние события являются важным и дополнительным слоем в укреплении отношений, которые также приведут ко многим достижениям".

Отмечается, что новые связи государств будут направлены на рост в экономической и туристической сферах, а также на возвращение израильских рейсов в Турцию.

"Лидеры подчеркнули большое значение Израиля и Турции в поддержании региональной стабильности", - говорится в заявлении. 

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