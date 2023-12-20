КСИР похвастался кораблями, способными нести ракеты большой дальности
Корпус стражей исламской революции намерены создать корабли, которые будут способны нести ракеты большой дальности действия.
Этим похвастался командующий Военно-морским флотом иранским КСИР.
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"Корабли будут быстрыми, они будут обладать уникальными возможностями, а производство будет полностью происходить на местном уровне", - сказал он.
В КСИР отметили, что на кораблях будут размещены управляемые ракеты с целью поражения суден противника.
"С тех пор, как авианосец "Эйзенхауэр" вошел в этот район, он находился под наблюдением флота КСИР вплоть до своего отбытия", - отметил генерал Танрасири.