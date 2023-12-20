Новости » Политика
КСИР похвастался кораблями, способными нести ракеты большой дальности
20.12.2023 21:19 Алина Груднева

КСИР похвастался кораблями, способными нести ракеты большой дальности

Корпус стражей исламской революции намерены создать корабли, которые будут способны нести ракеты большой дальности действия.

Этим похвастался командующий Военно-морским флотом иранским КСИР. 

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

"Корабли будут быстрыми, они будут обладать уникальными возможностями, а производство будет полностью происходить на местном уровне", - сказал он. 

В КСИР отметили, что на кораблях будут размещены управляемые ракеты с целью поражения суден противника.

"С тех пор, как авианосец "Эйзенхауэр" вошел в этот район, он находился под наблюдением флота КСИР вплоть до своего отбытия", - отметил генерал Танрасири.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы