



Колумбия отдала приказ о депортации аргентинских дипломатов









Колумбия распорядилась выслать аргентинских дипломатов в ответ на слова президента Аргентины Хавьера Мильи, который в интервью CNN назвал президента Колумбии Густаво Петро "террористом".



В недавнем интервью новостному каналу CNN, которое еще не вышло в эфир полностью, Милей назвал Петро "террористом", "убийцей" и "коммунистом".



"Комментарии аргентинского президента подорвали доверие нашей нации, а также оскорбили достоинство президента Петро, который был избран демократическим путем", - говорится в заявлении МИД Колумбии.



В январе Колумбия отозвала своего посла в Аргентине после аналогичных высказываний Милея.



Петро, первый левый президент Колумбии, является бывшим членом давно демобилизованного партизанского движения М-19.