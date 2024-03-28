Новости » Политика
Колумбия отдала приказ о депортации аргентинских дипломатов
28.03.2024 06:01 Аркадий Бочаровский

Колумбия отдала приказ о депортации аргентинских дипломатов





Колумбия распорядилась выслать аргентинских дипломатов в ответ на слова президента Аргентины Хавьера Мильи, который в интервью CNN назвал президента Колумбии Густаво Петро "террористом".

В недавнем интервью новостному каналу CNN, которое еще не вышло в эфир полностью, Милей назвал Петро "террористом", "убийцей" и "коммунистом".

"Комментарии аргентинского президента подорвали доверие нашей нации, а также оскорбили достоинство президента Петро, который был избран демократическим путем", - говорится в заявлении МИД Колумбии.

В январе Колумбия отозвала своего посла в Аргентине после аналогичных высказываний Милея.

Петро, первый левый президент Колумбии, является бывшим членом давно демобилизованного партизанского движения М-19.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы