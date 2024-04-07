



КНДР использует Украину в качестве полигона, - СМИ

Северная Корея, которая предоставляет России свое вооружение, использует Украину в качестве полигона.



Об этом говорится в материале Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского генерала.



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По словам командующего Тихоокеанскими сухопутными войсками США Чарльза Флинна, определенные типы баллистических ракет КНДР испытываются именно на украинских городах.



Генерал подчеркнул, что это позволяет Северной Корее улучшать эффективность своего оружия.