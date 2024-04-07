Новости » Политика
КНДР использует Украину в качестве полигона, - СМИ
07.04.2024 21:43 Алина Груднева

КНДР использует Украину в качестве полигона, - СМИ

Северная Корея, которая предоставляет России свое вооружение, использует Украину в качестве полигона.

Об этом говорится в материале Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского генерала.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам командующего Тихоокеанскими сухопутными войсками США Чарльза Флинна, определенные типы баллистических ракет КНДР испытываются именно на украинских городах.

Генерал подчеркнул, что это позволяет Северной Корее улучшать эффективность своего оружия.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы