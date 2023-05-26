



Китайский "мирный план": оставить за Россией оккупированные территории Украины

Представитель Китая Ли Хуэй, который занимается дипломатическим урегулированием войны в Украине, во время поездки по Европе призвал правительства стран добиться немедленного прекращения боевых действий с сохранением за Россией контроля над оккупированными ею украинскими регионами, пишет WSJ.



Ведущее американское издание напоминает, что Ли Хуэй в этом месяце посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель.



Там он призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону и заявил, что они должны действовать быстро, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной.



Дипломаты Украины, Польши, Франции, Германии и Бельгии заявили, что тесно координировали свои действия, чтобы убедиться, что Ли получил одинаковый месседж от европейских союзников.



В то же время западные чиновники заявили, что пока рано отвергать усилия Пекина, но поставили под сомнение способность Китая действовать как честный посредник в любых переговорах, учитывая, насколько тесно он связан с Москвой. Чиновники подчеркнули, что мир невозможен до тех пор, пока российские войска не будут выведены из Украины. Кроме того, Ли сказали, что "невозможно разделить Европу и Америку" и что Европа не прекратит поддержку Украины.