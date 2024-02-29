



Карлсон: "Денацификация" Путина – "самая тупая вещь", он демонизирует украинцев

Кремль пытается демонизировать украинцев, называя их нацистами, а так называемая "денацификация", которой Россия оправдывает войну против Украины, является "самой тупой вещью".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Столь откровенное и весьма неожиданное заявление сделал американский журналист Такер Карлсон в подкасте другого американского журналиста Лекса Фридмана.



Так, Фридман спросил Такера, что тот думает о путинских утверждениях относительно "денацификации", и Карлсон ответил, что попытки Путина оправдать агрессию против Украины необходимостью "денацификации" – на самом деле очернение Украины и украинцев.



Журналист добавил, что та часть интервью, в которой президент РФ говорит о засилье "нацистов" в Украине, ему не понравилась, хотя у него и создалось впечатление, что Владимир Путин действительно верит в "неонацизм" в Украине.



"Дело в том, что "нацизм", каким бы он ни был, является неотъемлемым понятием от немецкого народа. Это было националистическое движение в Германии. Я сам антинацист. Но не существует ни одного нацистского движения в 2024 году. Называть их (украинцев – ред.) "нацистами" это как-то очень по-детски", – сказал Карлсон коллеге.



