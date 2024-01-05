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Кадыров сделал предложение США: отмена санкций в обмен на украинцев
05.01.2024 14:55 Алина Груднева

Кадыров сделал предложение США: отмена санкций в обмен на украинцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал предложение Соединенным Штатам Америки.

Об этом сообщает прокремлевское издание РИА Новости.

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В частности, Кадыров предложил снять санкции с его родственников в обмен на пленных украинцев.

Уточняется, что список на потенциальный обмен он передал экс-разведчику, американскому военному эксперту Скотту Риттеру, прибывшему в Грозный.

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