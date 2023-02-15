



Израильские лазерные ПВО смогут сбивать иранские беспилотники

Директор Управления оборонных исследований и разработок MAFAT бригадный генерал Дэнни Голд во вторник заявил, что израильские лазерные ПВО, когда они будут развернуты в будущем, смогут сбивать такие беспилотники, которые Иран отправляет против Украины.



Выступая на конференции по искусственному интеллекту в Тель-Авивском университете, генерал сообщил, что его ведомство работает над созданием “следующего поколения ПВО с использованием лазеров”.



Он рассказал о многочисленных успешных испытаниях по уничтожению ракет “с помощью очень сложной системы лазерного оружия”.



“Мы сможем сбивать минометные снаряды, ракеты и БПЛА, таких как иранские БПЛА, которые они отправляют в Украину”, – сказал Голд.



Генерал также сообщил, что израильский MAFAT хочет разработать вирусы или микробы для обнаружения взрывчатых веществ в полевых условиях в рамках процесса их нейтрализации.