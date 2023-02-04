



Израиль осудил комиссара ООН за слова о “нелогичной эскалации насилия”

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал в пятницу прекратить “нелогичную эскалацию” между израильтянами и палестинцами, ссылаясь на инциденты с применением насилия в прошлом месяце в Дженине и Неве -Яакове.



“Я опасаюсь, что недавние меры, принимаемые правительством Израиля, только подпитывают дальнейшие нарушения и злоупотребления законами о правах человека и нарушениями международного гуманитарного права”, – сказал он. “В прошлом году на оккупированном территориях ПА, включая Восточный Иерусалим, было убито рекордное количество палестинцев, а также погибло большое количество израильтян”.



В тот же день Израиль осудил заявление Тюрка, заявив, что женевское правозащитное сообщество хранило молчание по поводу стрельбы в Неве-Яакове в течение недели, пока Тюрк не сделал заявление, направленное против Израиля. Комиссар ООН также подвергся критике со стороны Израиля за то, что он не осудил нападение на синагогу в Иерусалиме и не выразил соболезнования семьям и друзьям жертв.



“У него даже не хватило мужества описать теракты на прошлой неделе такими, какими они были – актами палестинского терроризма, направленными против еврейского народа, и осудить смерть невинных”, – ответил посол Израиля в ООН в Женеве Мейрав Эйлон Шахар.