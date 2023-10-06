



Избивший парня в СИЗО сын Кадырова стал "Героем Чечни"

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, избивший в СИЗО Никиту Журавеля, получил звание "Героя Чеченской республики".



Об этом 6 октября сообщил депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, назвав Адама "ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека".



"Я с большим удовольствием поздравляю моего дорого племянника, Адама Рамзановича Кадырова с присвоением высшего звания Чеченской Республики - Герой Чеченской Республики", - сказал он.



По словам Делимханова, Адам проявлял "лидерские и организаторские качества" с юных лет и никогда "не тратил время понапрасну".



Что примечательно, сам Кадыров гордится тем, что его сын избил молодого человека в СИЗО, арестованного по обвинению в оскорблении чувств верующих после сожжения Корана. А в Кремле от этого нашумевшего скандала тактично открестились, сказав, что только глава Чечни вправе решать, как поступать в такой ситуации.