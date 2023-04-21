



Итоги встречи союзников Украины "Рамштайн-11"

Сегодня 21 апреля, в Германии состоялась одиннадцатая встреча в формате "Рамштайн", где страны-партнеры обсудили дальнейшую военную поддержку Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин и генерал США Марк Милли провели брифинг по результатам встречи.



Что сказал Остин:

Участники "Рамштайна" поддержали выделить Украине амуниции для противовоздушной обороны.

Министр обороны Украины Алексей резников рассказал о ситуации на фронте и союзники понимают, что будет в ближайшие месяцы.

Украина получила 55 млрд долларов помощи от союзников. Сотни танков и бронемашин.

Союзники будут проводить тренинги для танкистов, а также тренинги для систем ПВО.

Союзники разрабатывают следующий пакет в рамках преданности Украине.

Россия продолжает платить огромную цену за свою войну. Их военные не мотивированы, у них плохое лидерство и боевой дух, а также дисциплина.

Партнеры и союзники готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Участники коалиции встретились на одноименной авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии. Встреча состоялась почти в годовщину первого "Рамштайна" (26 апреля 2022 года, - ред.)

в Пентагоне анонсировали "практическую" дискуссию о насущных потребностях нашей страны;

президент Украины Владимир Зеленский призвал к основательным решениям, чтобы выиграть больше времени для мира и обеспечить наших защитников всем необходимым вооружением;

по словам члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, Украина ожидает решения вопроса с получением систем ПВО и первых шагов по передаче истребителей;

недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел переговоры с Остином во время которых призвал начать поставки западных истребителей F-16.

по словам Остина, во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины будут затронуты три ключевых вопроса: ПВО, боеприпасы и средства поддержки;

министр обороны Украины Алексей Резников, после двусторонних переговоров с главой Пентагона, отметил, что последствия достигнутых договоренностей почувствует враг;

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что дискуссия по истребителям F-16 Украине продолжается. В то же время вопрос поднимут во время встречи "Рамштайн".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 21 апреля в Германии проходит одиннадцатая встреча в формате "Рамштайн", где страны-партнеры обсуждают дальнейшую военную поддержку Украины.