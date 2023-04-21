Итоги встречи союзников Украины "Рамштайн-11"
Сегодня 21 апреля, в Германии состоялась одиннадцатая встреча в формате "Рамштайн", где страны-партнеры обсудили дальнейшую военную поддержку Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин и генерал США Марк Милли провели брифинг по результатам встречи.
Что сказал Остин:
- Участники "Рамштайна" поддержали выделить Украине амуниции для противовоздушной обороны.
- Министр обороны Украины Алексей резников рассказал о ситуации на фронте и союзники понимают, что будет в ближайшие месяцы.
- Украина получила 55 млрд долларов помощи от союзников. Сотни танков и бронемашин.
- Союзники будут проводить тренинги для танкистов, а также тренинги для систем ПВО.
- Союзники разрабатывают следующий пакет в рамках преданности Украине.
- Россия продолжает платить огромную цену за свою войну. Их военные не мотивированы, у них плохое лидерство и боевой дух, а также дисциплина.
- Партнеры и союзники готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
- Участники коалиции встретились на одноименной авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии. Встреча состоялась почти в годовщину первого "Рамштайна" (26 апреля 2022 года, - ред.)
- в Пентагоне анонсировали "практическую" дискуссию о насущных потребностях нашей страны;
- президент Украины Владимир Зеленский призвал к основательным решениям, чтобы выиграть больше времени для мира и обеспечить наших защитников всем необходимым вооружением;
- по словам члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, Украина ожидает решения вопроса с получением систем ПВО и первых шагов по передаче истребителей;
- недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел переговоры с Остином во время которых призвал начать поставки западных истребителей F-16.
- по словам Остина, во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины будут затронуты три ключевых вопроса: ПВО, боеприпасы и средства поддержки;
- министр обороны Украины Алексей Резников, после двусторонних переговоров с главой Пентагона, отметил, что последствия достигнутых договоренностей почувствует враг;
- генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что дискуссия по истребителям F-16 Украине продолжается. В то же время вопрос поднимут во время встречи "Рамштайн".