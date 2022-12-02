



Италия будет поставлять оружие Украине до конца следующего года

Совет министров Италии одобрил постановление о продлении поставок оружия в Украину до 31 декабря 2023 года. Решение было принято единогласно, сообщает издание Corriere della Sera.



Отмечается, что Совет созвала премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Согласно постановлению, военная поддержка Украины для борьбы с российской агрессией продолжится минимум в течение 2023 года.



Издание отмечает, что в последующие недели итальянское правительство должно издать шестой указ о помощи Украине. В нем будут учтены названные Украиной потребности, учитывая зимний период и усиление ракетных ударов по территории Украины со стороны России.



В частности, рассматривается предоставление зенитно-ракетных комплексов для защиты объектов инфраструктуры от российских атак с воздуха.



Напомним, 23 октября 2022 года новый премьер Италии Джорджия Мелони заверила Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Украины на фоне вооруженной агрессии России.



Позже сообщалось, что Италия готовится передать Украине несколько единиц немецких Panzerhaubitze 2000 и РЗСВ М270, а также немалое количество старых гаубиц M109.



Кроме того, отмечалось, что Италия передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдут "от 20 до 30" самоходных артиллерийских установок М109L, которые пройдут проверку и отправятся на фронт.