



Иран обвинил в атаках Израиль



Министерство обороны Ирана объявило сегодня ночью 29 января о том, что взрыв на военном объекте в городе Исфахан был сорванной атакой беспилотника.



Согласно заявлению, армия сбила три беспилотных летательных аппарата. Между тем, аккаунты в Telegram, связанные со Стражами революции, обвинили Израиль и предупредили, что "опыт доказал, что Иран отомстит за это, ждите, когда беспилотники ударят по сионистским нефтяным танкерам".



Также в газете "The New York Times" сообщалось, что попытка атаки была осуществлена дронами Tabad - беспилотниками с четырьмя пропеллерами. В документах, опубликованных в сетях социальных сетях, очевидцы свидетельствовали о громком взрыве над военным объектом и о том, что они заметили зависший в этом районе беспилотник. Государственное телевидение страны сообщило, что власти тем временем выясняют, что и кто стоит за попыткой нападения, а также каков размер ущерба.

