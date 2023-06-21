



Хаос продолжается: уволился новостной директор 13-го канала

Хаос продолжается: уволился новостной директор 13-го канала



Авирам Элад, директор новостной компании 13-го канала израильского ТВ объявил, что он решил завершить свою работу на канале после двух лет пребывания на посту.



Элад поблагодарил генерального директора канала Йорама Альтмана и председателя совета директоров Надава Топольски и сказал: "Поддержка, которую вы нам оказали, и абсолютная журналистская свобода действий являются исключительными и заслуживают высокой оценки. Спасибо вам за то, что все это время вы прислушивались к нам и сотрудничали".



Элад добавил: "Роль новостной компании в демократической стране крайне важна, и я горжусь тем, что в бурный период, даже в дни беспрецедентных нападок на нас, нам удалось сохранить и даже укрепить ДНК свободной, профессиональной и беспристрастной прессы". Новостная компания состоит из группы мужчин и прекрасных женщин с редким журналистским стержнем и высокими способностями. Я хочу поблагодарить сотрудников компании за партнерство и огромные усилия, вложенные в течение этого напряженного периода".



Элад ушел после того, как канал покинули известные журналисты - Аела Хасон и Шарон Галь.